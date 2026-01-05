İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa verib

    Fərdi
    • 05 yanvar, 2026
    • 10:33
    Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa verib

    Novak Cokoviç təsis etdiyi Peşəkar Tennis Oyunçuları Assosiasiyasından (PTPA) istefa verib.

    "Report" xəbər verir ki, serbiyalı tennisçi qurumdan sosial şəbəkələr vasitəsilə ayrıldığını açıqlayıb.

    Məşhur tennisçi onun yanaşması ilə təşkilatın istiqamətlərinin uyğun gəlmədiyini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, N.Cokoviç PTPA-nın əsasını 2019-cu ildə kanadalı Vaşek Pospişil ilə birlikdə qoymuşdu.

    novak cokoviç tennis Peşəkar Tennis Oyunçuları Assosasiyası

    Son xəbərlər

    11:17

    Bakıda kişi evinin damından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    11:15

    Vətəndaşlar sərhədkeçmə məlumatlarına artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    11:11

    Ötən il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar məlum olub

    Daxili siyasət
    10:52

    Naxçıvanda bayram günlərində 20 nəfər zəhərlənib

    Sağlamlıq
    10:43

    Məcnun Məmmədov Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    10:42

    2026-cı ildə Azərbaycanda üç beynəlxalq boks turniri keçiriləcək

    Fərdi
    10:38

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:33

    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Hadisə
    10:33

    Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa verib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti