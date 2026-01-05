Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa verib
Fərdi
- 05 yanvar, 2026
- 10:33
Novak Cokoviç təsis etdiyi Peşəkar Tennis Oyunçuları Assosiasiyasından (PTPA) istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, serbiyalı tennisçi qurumdan sosial şəbəkələr vasitəsilə ayrıldığını açıqlayıb.
Məşhur tennisçi onun yanaşması ilə təşkilatın istiqamətlərinin uyğun gəlmədiyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, N.Cokoviç PTPA-nın əsasını 2019-cu ildə kanadalı Vaşek Pospişil ilə birlikdə qoymuşdu.
