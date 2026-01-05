İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fərdi
    • 05 yanvar, 2026
    • 10:42
    2026-cı ildə Azərbaycanda üç beynəlxalq boks turniri keçiriləcək

    2026-cı ildə Azərbaycanda üç beynəlxalq boks turniri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

    Hər üç yarış Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunacaq.

    Aprelin 2-8-i aralığında "Böyük İpək Yolu" turniri (böyüklər) baş tutacaq.

    Mayın 2-8-də 17 yaşadək boksçular arasında Heydər Əliyev Kuboku, dekabrın 4-dən 10-dək isə Abbas Ağalarovun xatirəsinə həsr olunan turnir keçiriləcək.

