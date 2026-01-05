İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 10:33
    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumatda qeyd edilib.

    Bildirilib ki, Xaçmaz rayon prokurorluğu və rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində 2023-cü ilin yanvar ayında itkin düşmüş Xaçmaz rayonu sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Əmirəddin Əkbərovun qəsdən öldürülməsi müəyyən edilib.

    İstintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 1975-ci il təvəllüdlü Surəddin Həsənalıyevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı Əmirəddin Əkbərovu odlu silahdan atəş açaraq qəsdən öldürməsi və cinayətin izlərini itirmək üçün meyiti basdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Əmirəddin Əkbərovun meyitinin basdırıldığı yer müəyyən olunaraq prokuror-kriminalistin və ekspertin iştirakı ilə çıxarılıb, aidiyyəti üzrə müayinənin aparılması üçün ekspertizaya təqdim edilib.

    Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsilə cinayət işi başlanıb.

    Surəddin Həsənalıyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib və prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    Hazırda iş üzrə istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.

    Xaçmaz DİN Baş Prokurorluq
    В Хачмазе раскрыто убийство мужчины, числившегося пропавшим без вести

    Son xəbərlər

    11:17

    Bakıda kişi evinin damından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    11:15

    Vətəndaşlar sərhədkeçmə məlumatlarına artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    11:11

    Ötən il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar məlum olub

    Daxili siyasət
    10:52

    Naxçıvanda bayram günlərində 20 nəfər zəhərlənib

    Sağlamlıq
    10:43

    Məcnun Məmmədov Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    10:42

    2026-cı ildə Azərbaycanda üç beynəlxalq boks turniri keçiriləcək

    Fərdi
    10:38

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:33

    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Hadisə
    10:33

    Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa verib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti