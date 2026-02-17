İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Yaponiyalı fiqurlu konkisürənlər dünya rekordu ilə Olimpiya çempionu olublar

    • 17 fevral, 2026
    • 10:04
    Yaponiyalı fiqurlu konkisürənlər dünya rekordu ilə Olimpiya çempionu olublar

    Yaponiyalı fiqurlu konkisürənlər Riku Miura və Ryuiti Kihara XXV Qış Olimpiya Oyunlarında cütlüklərin yarışında sərbəst proqramda 158,13 bal toplayaraq dünya rekorduna imza atıblar.

    "Report" xəbər verir ki, onlar bu nəticə ilə yarışın qızıl medallarını qazanıblar.

    Əvvəlki rekord (157,66 bal) 2022-ci ildən rusiyalı Anastasiya Mişina və Aleksandr Qallyamov cütlüyünə məxsus idi.

    Qeyd edək ki, İtaliyada təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-də yekunlaşacaq.

    Japanese figure skaters break world record for historic gold at Olympics

