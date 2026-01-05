Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Хачмазе раскрыто убийство мужчины, числившегося пропавшим без вести

    Происшествия
    • 05 января, 2026
    • 11:14
    В Хачмазе раскрыто убийство мужчины, числившегося пропавшим без вести

    Житель Хачмазского района, пропавший без вести два года назад, был убит.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

    В результате совместной деятельности сотрудников Хачмазской районной прокуратуры и районного отдела полиции установлено, что пропавший без вести в январе 2023 года житель Хачмазского района Амираддин Акберов (1987 г.р.) стал жертвой умышленного убийства.

    Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что в ходе возникшего конфликта Сураддин Гасаналиев (1975 г.р.) умышленно застрелил А. Акберова из огнестрельного оружия, а затем с целью сокрытия следов преступления закопал тело. Оно было эксгумировано для проведения дальнейших экспертиз.

    По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

    С. Гасаналиев задержан сотрудниками полиции, передан следствию и арестован прокуратурой в качестве подозреваемого. Следственные и оперативно-поисковые мероприятия продолжаются.

    МВД Генпрокуратура Хачмаз убийство преступность
    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

