В Хачмазе раскрыто убийство мужчины, числившегося пропавшим без вести

Житель Хачмазского района, пропавший без вести два года назад, был убит.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

В результате совместной деятельности сотрудников Хачмазской районной прокуратуры и районного отдела полиции установлено, что пропавший без вести в январе 2023 года житель Хачмазского района Амираддин Акберов (1987 г.р.) стал жертвой умышленного убийства.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что в ходе возникшего конфликта Сураддин Гасаналиев (1975 г.р.) умышленно застрелил А. Акберова из огнестрельного оружия, а затем с целью сокрытия следов преступления закопал тело. Оно было эксгумировано для проведения дальнейших экспертиз.

По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

С. Гасаналиев задержан сотрудниками полиции, передан следствию и арестован прокуратурой в качестве подозреваемого. Следственные и оперативно-поисковые мероприятия продолжаются.