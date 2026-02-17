Azərbaycanlı voleybol hakimi Çempionlar Liqasının oyununu idarə edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Komanda
    • 17 fevral, 2026
    • 09:47
    Azərbaycanlı hakim Eldar Zülfüqarov qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının oyununu idarə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, o, Yunanıstanda "Olimpiakos" və İtaliyanın "Vero Volley Milano" komandaları arasında baş tutacaq matçın baş hakimi olacaq.

    Görüşdə ikinci hakim funksiyasını isə macarıstanlı Aqneş Batkai-Katona yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, görüş bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da baş tutacaq.

