Azərbaycanlı voleybol hakimi Çempionlar Liqasının oyununu idarə edəcək
- 17 fevral, 2026
- 09:47
Azərbaycanlı hakim Eldar Zülfüqarov qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının oyununu idarə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, o, Yunanıstanda "Olimpiakos" və İtaliyanın "Vero Volley Milano" komandaları arasında baş tutacaq matçın baş hakimi olacaq.
Görüşdə ikinci hakim funksiyasını isə macarıstanlı Aqneş Batkai-Katona yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, görüş bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da baş tutacaq.
