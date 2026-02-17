Azərbaycan çempionatında mövsümün antirekordu qeydə alınıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 17 fevral, 2026
    • 10:09
    Misli Premyer Liqasında mövsümün antirekordu qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, XX turda gerçəkləşib.

    Ötən gün başa çatan turda cəmi 8 qol vurulub. Baş tutan 6 oyunda orta məhsuldarlıq 1,33-ə bərabər olub.

    Vurulan topların yarısı "Kəpəz" – "Neftçi" görüşündə (1:3) qeydə alınıb. "İmişli" – "Qarabağ" və "Qəbələ" – "Sabah" matçlarında qonaqlar, "Zirə" – "Karvan-Yevlax" və "Araz-Naxçıvan" – "Sumqayıt" qarşılaşmalarında meydan sahibləri bir qolla qələbə qazanıb. "Şamaxı" – "Turan Tovuz" oyunu isə 0:0 hesabı ilə başa çatıb.

    Bu, mövsümün antirekordudur. Əvvəlki 19 turda ən az qol IV turda vurulub – 9 top (orta məhsuldarlıq - 1,50).

    Qeyd edək ki, daha aşağı məhsuldarlığa sonuncu dəfə ötən mövsümün XXIX turunda təsadüf olunub. Həmin vaxt 5 görüşdə 6 top vurulub və orta göstərici 1,20 olub.

