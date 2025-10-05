Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 08:27
    В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек

    В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Личуань, расположенном в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй в центральной части Китая пострадали восемь человек.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило городское управление общественной безопасности.

    Инцидент произошёл около 17:00 по местному времени. По предварительным данным, 54-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобилем, в результате чего погибли пять человек и ещё восемь получили травмы.

    О степени тяжести полученных ранений не сообщается.

    Китай ДТП пострадавшие
    Çində baş verən yol qəzasında beş nəfər ölüb, səkkiz nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    08:27

    В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек

    Другие страны
    08:00

    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта

    Индивидуальные
    07:49

    ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

    Другие страны
    07:06

    Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

    Другие страны
    06:36

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Экология
    06:22

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    05:47

    В метро Нью-Йорка погибли два человека

    Другие страны
    05:17

    Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

    Другие страны
    04:43

    Пакистан ответил на угрозу Индии: На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенности

    Другие страны
    Лента новостей