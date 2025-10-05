В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Личуань, расположенном в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй в центральной части Китая пострадали восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило городское управление общественной безопасности.

Инцидент произошёл около 17:00 по местному времени. По предварительным данным, 54-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобилем, в результате чего погибли пять человек и ещё восемь получили травмы.

О степени тяжести полученных ранений не сообщается.