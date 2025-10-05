Çində baş verən yol qəzasında beş nəfər ölüb, səkkiz nəfər xəsarət alıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 08:38
    Çinin Hubey vilayətinin mərkəzi hissəsində yerləşən Enşi-Tutszya-Myao muxtar bölgəsinin Liçuan şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində beş nəfər həlak olub, səkkiz nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə şəhərin ictimai təhlükəsizlik idarəsi məlumat verib.

    Hadisə yerli vaxtla təxminən saat 17:00 radələrində baş verib. İlkin məlumata görə, 54 yaşlı qadın sürücü avtomobili idarə edə bilməyib, nəticədə beş nəfər həlak olub və daha səkkiz nəfər xəsarət alıb.

    Xəsarətlərin ağırlıq dərəcəsi barədə məlumat verilməyib.

    Çin Yol qəzası Ölüm
    В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек
    Traffic accident kills 5 in China's Hubei

