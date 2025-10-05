Çində baş verən yol qəzasında beş nəfər ölüb, səkkiz nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 08:38
Çinin Hubey vilayətinin mərkəzi hissəsində yerləşən Enşi-Tutszya-Myao muxtar bölgəsinin Liçuan şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində beş nəfər həlak olub, səkkiz nəfər xəsarət alıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə şəhərin ictimai təhlükəsizlik idarəsi məlumat verib.
Hadisə yerli vaxtla təxminən saat 17:00 radələrində baş verib. İlkin məlumata görə, 54 yaşlı qadın sürücü avtomobili idarə edə bilməyib, nəticədə beş nəfər həlak olub və daha səkkiz nəfər xəsarət alıb.
Xəsarətlərin ağırlıq dərəcəsi barədə məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
09:21
Qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatının püşkü atılıbKomanda
09:14
Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün yekun vurulacaqFutbol
09:12
Çində "Matmo" tayfunu səbəbindən 144 min nəfər təxliyə ediləcəkDigər ölkələr
09:00
Bu gün Beynəlxalq Müəllimlər GünüdürElm və təhsil
08:38
Çində baş verən yol qəzasında beş nəfər ölüb, səkkiz nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
08:16
Yəməndən İsrail ərazisinə raket buraxılıbDigər ölkələr
08:00
III MDB Oyunları: Bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
07:37
Tramp Çikaqoya 300 milli qvardiyaçının göndərilməsinə tapşırıq veribDigər ölkələr
07:04