    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Фергюс Олд: Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень

    Футбол
    • 29 января, 2026
    • 01:04
    Фергюс Олд: Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень

    Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень.

    Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в своем аккаунте в соцсети X, комментируя матч VIII тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом".

    "Я очень взволнован матчем "Ливерпуль" - "Карабах"! Сегодня для "Карабаха" решающий день в Лиге чемпионов. Видеть, как азербайджанский футбол выходит на такой уровень, - вызывает чувство гордости.

    Болельщики "Ливерпуля", конечно, будут очень громкими, но я буду поддерживать гостей еще громче", - отметил дипломат.

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

