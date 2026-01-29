Фергюс Олд: Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень

Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в своем аккаунте в соцсети X, комментируя матч VIII тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом".

"Я очень взволнован матчем "Ливерпуль" - "Карабах"! Сегодня для "Карабаха" решающий день в Лиге чемпионов. Видеть, как азербайджанский футбол выходит на такой уровень, - вызывает чувство гордости.

Болельщики "Ливерпуля", конечно, будут очень громкими, но я буду поддерживать гостей еще громче", - отметил дипломат.