Фергюс Олд: Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень
Футбол
- 29 января, 2026
- 01:04
Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в своем аккаунте в соцсети X, комментируя матч VIII тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом".
"Я очень взволнован матчем "Ливерпуль" - "Карабах"! Сегодня для "Карабаха" решающий день в Лиге чемпионов. Видеть, как азербайджанский футбол выходит на такой уровень, - вызывает чувство гордости.
Болельщики "Ливерпуля", конечно, будут очень громкими, но я буду поддерживать гостей еще громче", - отметил дипломат.
