Лига чемпионов: Определились возможные соперники "Карабаха" в плей-офф

После успешного завершения основной стадии Лиги чемпионов УЕФА определились потенциальные соперники азербайджанского клуба "Карабах" в плей-офф.

Как передает Report, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова в 1/8 финала может встретиться с "ПСЖ" (Франция) или "Ньюкаслом" (Англия).

Отметим, что "Карабах" завершил основную стадию Лиги чемпионов с 10 очками, заняв 22-е место, установив новый рекорд в истории клуба.

Жеребьевка плей-офф состоится 30 января.