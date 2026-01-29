Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лига чемпионов: Определились возможные соперники "Карабаха" в плей-офф

    Футбол
    • 29 января, 2026
    • 02:06
    После успешного завершения основной стадии Лиги чемпионов УЕФА определились потенциальные соперники азербайджанского клуба "Карабах" в плей-офф.

    Как передает Report, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова в 1/8 финала может встретиться с "ПСЖ" (Франция) или "Ньюкаслом" (Англия).

    Отметим, что "Карабах" завершил основную стадию Лиги чемпионов с 10 очками, заняв 22-е место, установив новый рекорд в истории клуба.

    Жеребьевка плей-офф состоится 30 января.

    футбол Карабах плей-офф Лига чемпионов УЕФА
    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib

