Лига чемпионов: Определились возможные соперники "Карабаха" в плей-офф
Футбол
- 29 января, 2026
- 02:06
После успешного завершения основной стадии Лиги чемпионов УЕФА определились потенциальные соперники азербайджанского клуба "Карабах" в плей-офф.
Как передает Report, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова в 1/8 финала может встретиться с "ПСЖ" (Франция) или "Ньюкаслом" (Англия).
Отметим, что "Карабах" завершил основную стадию Лиги чемпионов с 10 очками, заняв 22-е место, установив новый рекорд в истории клуба.
Жеребьевка плей-офф состоится 30 января.
