Причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), причастные к инциденту со стрельбой в ходе рейда против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе, в результате которой погиб мужчина, временно отстранены от службы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC News, об этом сообщила помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

По его сведениям, речь идет о двух правоохранителях, которые были отправлены в административный отпуск. Личности сотрудников не раскрываются.

Во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер допустил, что сотрудники пограничной службы могли нарушить протокол в ходе инцидента.

Напомним, что 7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю местную жительницу Рене Николь Гуд. Ее машина преграждала путь пикапу службы, на котором не было опознавательных знаков. Убийство Рене Николь Гуд привело к масштабным акциям протеста против действий иммиграционных служб не только в Миннеаполисе, но и по всей стране.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудники ICE застрелили 37-летнего медбрата отделения интенсивной терапии Алекс Претти. Утверждалось, что он оказывал сопротивление и был вооружен, однако многие интернет-пользователи утверждают, что в руках у него был телефон.