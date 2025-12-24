В результате авиаударов РФ по пригороду Харькова погиб один человек, 11 пострадали

В результате ракетных ударов, нанесенных ВС РФ по пригороду Харькова, один человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в телеграм-канале.

"Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - сообщил Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов со своей стороны сообщил, что ВС РФ нанесли серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова.

"Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта", - отметил он.