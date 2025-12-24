İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Rusiya Xarkova hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Rusiya ordusunun Xarkov ətrafına endirdiyi raket zərbələri nəticəsində 1 nəfər həlak olub, daha 11 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov teleqram kanalında bildirib.

    "Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib", - o bildirib.

    Şəhərin meri İqor Terexov isə deyib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Xarkov yaxınlığındakı İstilik Elektrik Stansiyasına silsilə zərbələr endirib.

    "Bu, şəhərdə elektrik gərginliyinin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsinə səbəb olub ki, bu da istilik təchizatına və şəhər nəqliyyatının işinə təsirsiz ötüşməyib", - o qeyd edib.

