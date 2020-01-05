В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

По меньшей мере 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, сообщили на своей странице в Facebook полномочные представители проводимой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа операции "Вулкан гнева".

По информации ПНС, авианалету подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где расположен колледж.

ПНС возложило ответственность за гибель студентов на силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару. После новости о гибели кадетов в подконтрольных ПНС Триполи, а также Мисурате и Зуваре, несмотря на поздний час, начались стихийные митинги с осуждением удара по колледжу.