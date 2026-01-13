Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В результате атак РФ по Харьковской области погибло 4 человека, есть раненые

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 09:15
    В результате атак РФ по Харьковской области погибло 4 человека, есть раненые

    В результате ночных атак ВС РФ по Харьковской области Украины погибло 4 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram.

    "Число погибших в результате удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - написал Синегубов.

    Украина Харьковская область российско-украинская война Олег Синегубов погибшие раненые ВС РФ
    Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar var
    Russian attacks in Ukraine's Kharkiv leave 4 killed

