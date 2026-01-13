В результате атак РФ по Харьковской области погибло 4 человека, есть раненые

В результате ночных атак ВС РФ по Харьковской области Украины погибло 4 человека.

Как передает Report, об этом сообщает глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram.

"Число погибших в результате удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - написал Синегубов.