В результате атак РФ по Харьковской области погибло 4 человека, есть раненые
Другие страны
- 13 января, 2026
- 09:15
В результате ночных атак ВС РФ по Харьковской области Украины погибло 4 человека.
Как передает Report, об этом сообщает глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram.
"Число погибших в результате удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - написал Синегубов.
Последние новости
09:57
В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожарПроисшествия
09:52
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
09:44
В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два раненыВ регионе
09:41
Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозковИнфраструктура
09:31
Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном странДругие страны
09:29
Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из ИранаЭнергетика
09:27
В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападенииПроисшествия
09:23
ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управленииФинансы
09:22