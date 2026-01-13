Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar var
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 09:23
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov vilayətinə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov öz teleqram səhifəsində məlumat yayıb.
"Xarkov ətrafına endirilən zərbə nəticəsində həlak olanların sayı 4-ə çatıb. Eyni zamanda, 6 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb", - O.Sinequbov yazıb.
