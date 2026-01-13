Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar var

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov vilayətinə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov öz teleqram səhifəsində məlumat yayıb.

    "Xarkov ətrafına endirilən zərbə nəticəsində həlak olanların sayı 4-ə çatıb. Eyni zamanda, 6 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb", - O.Sinequbov yazıb.

    В результате атак РФ по Харьковской области погибло 4 человека, есть раненые
    Russian attacks in Ukraine's Kharkiv leave 4 killed

