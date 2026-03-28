В результате атак БПЛА повреждена РЛС аэпорта Кувейта

Международный аэропорт Кувейта подвергся многочисленным атакам беспилотников, в результате чего серьезно повреждена ее радиолокационная система (РЛС).

Сообщений о пострадавших не поступало, несмотря на повреждение ключевой инфраструктуры.

Представитель управления гражданской авиации эмирата добавил, что аварийно-спасательные бригады и компетентные органы приступили к ликвидации последствий инцидента.