В результате атак БПЛА повреждена РЛС аэпорта Кувейта
Другие страны
28 марта, 2026
12:21
Международный аэропорт Кувейта подвергся многочисленным атакам беспилотников, в результате чего серьезно повреждена ее радиолокационная система (РЛС).
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
Сообщений о пострадавших не поступало, несмотря на повреждение ключевой инфраструктуры.
Представитель управления гражданской авиации эмирата добавил, что аварийно-спасательные бригады и компетентные органы приступили к ликвидации последствий инцидента.
Последние новости
