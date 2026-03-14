Из-за удара ВС Израиля разрушен центр исследований космического агентства Ирана

В результате удара ВВС Израиля разрушен главный исследовательский центр иранского космического агентства в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается, что в этом центре находились стратегические лаборатории, использовавшиеся для исследований, включая разработку военных спутников для ряда задач, в том числе наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку.

Также ударам подверглись несколько объектов, где велось производство систем противовоздушной обороны.