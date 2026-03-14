Из-за удара ВС Израиля разрушен центр исследований космического агентства Ирана
    Другие страны
    • 14 марта, 2026
    • 15:29
    Из-за удара ВС Израиля разрушен центр исследований космического агентства Ирана

    В результате удара ВВС Израиля разрушен главный исследовательский центр иранского космического агентства в Тегеране.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Сообщается, что в этом центре находились стратегические лаборатории, использовавшиеся для исследований, включая разработку военных спутников для ряда задач, в том числе наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку.

    Также ударам подверглись несколько объектов, где велось производство систем противовоздушной обороны.

    Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эскалация на Ближнем Востоке
    İsrailin zərbəsi nəticəsində İranın kosmik agentliyinin tədqiqat mərkəzi dağıdılıb
    Последние новости

