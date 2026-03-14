Из-за удара ВС Израиля разрушен центр исследований космического агентства Ирана
- 14 марта, 2026
- 15:29
В результате удара ВВС Израиля разрушен главный исследовательский центр иранского космического агентства в Тегеране.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сообщается, что в этом центре находились стратегические лаборатории, использовавшиеся для исследований, включая разработку военных спутников для ряда задач, в том числе наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку.
Также ударам подверглись несколько объектов, где велось производство систем противовоздушной обороны.
🪐 🎯STRUCK: The primary research center of the Iranian Space Agency & an aerial defense system production factory.— Israel Defense Forces (@IDF) March 14, 2026
The center contained strategic laboratories used for research, including developing military satellites, intelligence collection, & directing fire toward targets… pic.twitter.com/Btmgq0rksK