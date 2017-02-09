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    В результате землетрясения на юге Китая пострадали пять человек

    Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Пять человек получили ранения, некоторые дома были повреждены в результате землетрясения в провинции Юньнань на юге Китая. Как передает Report, об этом сообщает  агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в уезде Лудян городского округа Чжаотун. Очаг залегал на глубине 10 км.

    По данным местный властей, в настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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