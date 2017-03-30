В результате взрыва в ливанском городе Эрсаль погибли три человека

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Заминированный внедорожник взорвался в городе Эрсаль на ливано-сирийской границе, погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в мэрии города.

"Внедорожник взорвался в самом городе Эрсаль в квартале Аль-Шафак. Погибли три человека, сколько ранено сказать пока сложно. Скорее всего это теракт", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, взрыв произошел рядом со старым отделением полиции города. Все трое погибших находились в машине и по предварительным данным являются гражданами Сирии.