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    В результате взрыва на пороховом заводе в Польше пострадали 17 человек

    Два человека находятся под завалами здания, которое полностью разрушено© Foto: rbc.ua

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В результате взрыва на пороховом заводе в Польше пострадали 17 человек.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости об этом заявил представитель местной спасательной службы.

    «Было ранено в результате взрыва 17 человек, 15 из них обратились к медикам, четверо были госпитализированы и один из них уже отпущен из больницы», — сказал представитель спасателей.

    Он добавил, что два человека находятся под завалами здания, которое полностью разрушено. Именно эти люди находились в цеху, в котором произошел взрыв. 

    "Мы не считаем их погибшими и проводим поиски", — заявил спасатель. Он уточнил, что на предприятии производили черный порох.

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