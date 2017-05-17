© Foto: rbc.ua

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В результате взрыва на пороховом заводе в Польше пострадали 17 человек.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости об этом заявил представитель местной спасательной службы.

«Было ранено в результате взрыва 17 человек, 15 из них обратились к медикам, четверо были госпитализированы и один из них уже отпущен из больницы», — сказал представитель спасателей.

Он добавил, что два человека находятся под завалами здания, которое полностью разрушено. Именно эти люди находились в цеху, в котором произошел взрыв.

"Мы не считаем их погибшими и проводим поиски", — заявил спасатель. Он уточнил, что на предприятии производили черный порох.