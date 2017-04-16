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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В результате сильного наводнения в Иране погиб 41 человек.

Как передает Report, со ссылкой на агентство Asna, об этом заявил руководител Организации по чрезвычайным ситуациям Исламской Республики Исмаила Наджар.

По данным, еще 22 пропали без вести. Ранее власти сообщали о 35 жертвах.

Стихийное бедствие, вызванное идущими вторые сутки проливными дождями, произошло на северо-западе страны. Там разлились реки, вода смысла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.

Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях — Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан.