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    В результате сильнейшего за 25 лет тайфуна в Японии погибли 11, пострадали более 600 человек

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/  В Японии жертвами сильнейшего за 25 лет тайфуна "Джеби" стали 11 человек, более 600 пострадали,  сообщает Report cо ссылкой на японский телеканал NHK.

    По сообщению ТАСС, около трех тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, построенном на искусственном острове посреди Осакского залива. Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после инцидента с бункеровочным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака. На борту танкера находились 11 членов экипажа. Их удалось спасти, пострадавших нет.

    На западе страны порядка 1,3 миллиона домохозяйств остаются без электроснабжения.

    Тайфун обрушился на остров Сикоку около полудня 4 сентября по местному времени. Позднее он ударил по главному острову Японии - Хонсю. По последним сводкам, тропический циклон достиг Татарского пролива возле Сахалина. Скорость отдельных порывов ветра достигает 162 км в час. 

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