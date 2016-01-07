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    В результате обвала шахты в Китае трое погибли

    Cудьба еще восьми горняков неизвестна

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Обвал произошел на шахте в провинции Шэньси в Китае, погибли три горняка, судьба еще восьми человек неизвестна. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Главном государственном управлении по контролю за безопасностью на производстве КНР.

    Согласно сообщению на сайте ведомства, инцидент произошел  на шахте в городе Юйлинь. В момент обрушения в шахте находились 49 человек, 38 из которых смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

    В настоящий момент спасательные работы продолжаются. Работу спасателей осложняет высокая концентрация различных газов в шахте.

    Причина случившегося неизвестна, ведется расследование.

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