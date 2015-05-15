​В результате нападения боевиков ИГИЛ погибли 56 военнослужащих

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков ИГИЛ на иракский город Эр-Рамади погибли 56 сотрудников сил безопасности.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

Согласно информации, боевики ИГИЛ напали на город сегодня утром. В результате погибли 6 военнослужащих, а 18 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, террористы похитили и казнили 50 сотрудников правоохранительных органов.

В информации отмечается о захвате террористами большей части города.