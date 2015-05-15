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    ​В результате нападения боевиков ИГИЛ погибли 56 военнослужащих

    Террористами захвачена большая часть города

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков ИГИЛ на иракский город Эр-Рамади погибли 56 сотрудников сил безопасности.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

    Согласно информации, боевики ИГИЛ напали на город сегодня утром. В результате погибли 6 военнослужащих, а 18 получили ранения различной степени тяжести.

    Кроме того, террористы похитили и казнили 50 сотрудников правоохранительных органов.

    В информации отмечается о захвате террористами большей части города.  

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