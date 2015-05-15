​В результате нападения боевиков ИГИЛ погибли 56 военнослужащих

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков ИГИЛ на иракский город Эр-Рамади погибли 56 сотрудников сил безопасности.
Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.
Согласно информации, боевики ИГИЛ напали на город сегодня утром. В результате погибли 6 военнослужащих, а 18 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, террористы похитили и казнили 50 сотрудников правоохранительных органов.
В информации отмечается о захвате террористами большей части города.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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