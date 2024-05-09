Белый дом заявил, что США помогают Израилю вести охоту на лидера ХАМАС

Администрация Соединенных Штатов оказывает помощь Израилю в деле выслеживания лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.

Администрация Соединенных Штатов оказывает помощь Израилю в деле выслеживания лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"По сути, мы помогаем им в преследовании лидеров ХАМАС, включая Яхью Синвара. Откровенно говоря, мы делаем это вместе с Израилем на постоянной основе", - отметил он.

Кирби отказался "вдаваться в подробности того, как именно США помогают Израилю в его борьбе" с радикалами. "У нас давние и прочные отношения с Израилем на фронте борьбы с терроризмом, что включает обмен разведданными и оперативным опытом, а также другие способы сотрудничества. Я не хочу, чтобы вы подумали, что мы каким-то образом непосредственно участвуем в военных операциях. Это не так", - добавил он.