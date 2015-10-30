В результате ЧП с Boeing во Флориде пострадал 21 человек

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Во время эвакуации после возгорания двигателя самолета Boeing 767 в международном аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида) пострадал 21 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Управление пожарно-спасательной службы округа Броуард, где расположена воздушная гавань.

Возгорание левого двигателя Boeing 767 американской авиакомпании Dynamic Airways произошло в тот момент, когда лайнер, готовившийся вылететь в Каракас, находился на взлетной полосе. Пилоты из другого лайнера, также выруливавшего на взлетную полосу, заметили утечку горючего из левого двигателя Boeing 767 и проинформировали диспетчеров. В результате пожара двигатель и часть крыла полностью сгорели. Пассажиры покинули салон самолета по надувным трапам.

Как уточнили в Dynamic Airways, на борту находились 110 пассажиров и девять членов экипажа.