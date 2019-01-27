В районе архипелага Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в районе архипелага Фиджи.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 19.56 по времени UTC.. Эпицентр располагался в 436 километрах от столицы Фиджи города Сува.
Очаг залегал на глубине 579 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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