В районе архипелага Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в районе архипелага Фиджи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 19.56 по времени UTC.. Эпицентр располагался в 436 километрах от столицы Фиджи города Сува.

Очаг залегал на глубине 579 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.