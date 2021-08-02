Из-за роста насилия и угрозы безопасности в пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы.
Как передает Report со ссылкой на
Отмечается, что аэропорт Кандагара на юге страны подвергся ракетному обстрелу.
Пострадавших в результате инцидента нет, однако авиарейсы из воздушной гавани отменены.
В то же время в Управлении гражданской авиации Афганистана заявили об отмене авиарейсов в провинциях Бадахшан, Кундуз, Фарьяб, Гильменд и Кандагар.
Кроме того, двумя днями ранее из-за столкновений были отменены все рейсы в аэропорту провинции Герат на западе страны.