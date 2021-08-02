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В пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы

В пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы Из-за роста насилия и угрозы безопасности в пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы.
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2 августа 2021 г. 04:51
В пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы

Из-за роста насилия и угрозы безопасности в пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает МВД Афганистана.

Отмечается, что аэропорт Кандагара на юге страны подвергся ракетному обстрелу.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако авиарейсы из воздушной гавани отменены.

В то же время в Управлении гражданской авиации Афганистана заявили об отмене авиарейсов в провинциях Бадахшан, Кундуз, Фарьяб, Гильменд и Кандагар.

Кроме того, двумя днями ранее из-за столкновений были отменены все рейсы в аэропорту провинции Герат на западе страны.

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