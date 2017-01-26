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    В предложенном Россией Сирии проекте Конституции курдам предоставляется "автономия"

    В проекте отсутствует существующая в нынешней Конституции страны фраза Президент страны должен быть мусульманином

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "В ст.1 действующей Конституции Сирии страна называется "Сирийская Арабская Республика", а в проекте предлагается изменить название на "Сирийскую Республику".

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом говорится в предложенном Россией Сирии новом проекте Конституции.

    Предлагаем вашему вниманию некоторые из статей проекта.

    По информации, хотя в проекте отмечается о сохранении территориальной целостности страны, предложено предоставление курдам "автономии".

    В документе отсутствует существующая в нынешней Конституции страны фраза "Президент страны должен быть мусульманином". 

    В проекте признается право выбора своего языка не являющимися арабами жителями регионов, что позволит курдам Сирии объявить в автономии курдский язык официальным языком.

    Согласно предложенному Россией документу, один срок президентства предусматривает 7 лет, что означает уход через 7 лет Башара Асада с президентского поста.

    Отметим, что 23-24 января этого года в столице Казахстана Астане по инициативе Турции, Ирана и России прошла встреча по урегулированию ситуации в Сирии. 

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