В предложенном Россией Сирии проекте Конституции курдам предоставляется "автономия"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "В ст.1 действующей Конституции Сирии страна называется "Сирийская Арабская Республика", а в проекте предлагается изменить название на "Сирийскую Республику".

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом говорится в предложенном Россией Сирии новом проекте Конституции.

Предлагаем вашему вниманию некоторые из статей проекта.

По информации, хотя в проекте отмечается о сохранении территориальной целостности страны, предложено предоставление курдам "автономии".

В документе отсутствует существующая в нынешней Конституции страны фраза "Президент страны должен быть мусульманином".

В проекте признается право выбора своего языка не являющимися арабами жителями регионов, что позволит курдам Сирии объявить в автономии курдский язык официальным языком.

Согласно предложенному Россией документу, один срок президентства предусматривает 7 лет, что означает уход через 7 лет Башара Асада с президентского поста.

Отметим, что 23-24 января этого года в столице Казахстана Астане по инициативе Турции, Ирана и России прошла встреча по урегулированию ситуации в Сирии.