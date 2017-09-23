В Праге десантник приземлился на женщину и ребенка

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Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Праге, во время празднования Дня армии, женщина и ребенок получили травмы, после того как на них приземлился десантник во время показательных прыжков, сообщила журналистам представитель городской службы скорой помощи Яна Поштова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел на холме Летна, который возвышается над историческим центром Праги. Во время последнего прыжка восьми парашютистов 36-летний десантник не попал в заданный район приземления и, возможно, из-за сильного порыва ветра влетел в толпу зрителей.

"Легкие ранения получили одна женщина, которая доставлена в больницу, и один ребенок, его отвез в больницу отец. Ранен и сам парашютист, который тоже находится на осмотре у медиков", — рассказала Поштова.