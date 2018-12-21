В Португалии начались протесты движения "желтых жилетов" - ВИДЕО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Акции протестов движения "желтых жилетов", зародившегося во Франции, проходят сегодня в Португалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, серьезных инцидентов из-за митингов пока зафиксировано не было. В ближайшее время ожидается манифестация в центре Лиссабона.

"Движение желтых жилетов Португалии" через социальные сети призвало провести в пятницу 25 протестов в 17 городах республики. Власти страны привлекли к работе около 20 тыс. полицейских, однако надеются на то, что акции пройдут мирно.

Участники протестов требуют увеличения минимального размера оплаты труда, пересмотра пособия по безработице, уменьшения НДС и налога для малых предприятий.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, начались во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами.