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    В Португалии начались протесты движения "желтых жилетов" - ВИДЕО

    Движение желтых жилетов Португалии через социальные сети призвало провести 25 протестов в 17 городах

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Акции протестов движения "желтых жилетов", зародившегося во Франции, проходят сегодня в Португалии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

    По его информации, серьезных инцидентов из-за митингов пока зафиксировано не было. В ближайшее время ожидается манифестация в центре Лиссабона.

    "Движение желтых жилетов Португалии" через социальные сети призвало провести в пятницу 25 протестов в 17 городах республики. Власти страны привлекли к работе около 20 тыс. полицейских, однако надеются на то, что акции пройдут мирно.

    Участники протестов требуют увеличения минимального размера оплаты труда, пересмотра пособия по безработице, уменьшения НДС и налога для малых предприятий.

    Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, начались во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами.

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