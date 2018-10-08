В Португалии локализовали крупный лесной пожар

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Лесной пожар, бушующий в португальских муниципалитетах Синтра и Кашкайш (округ Лиссабон), удалось локализовать.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Гражданская защита.

Огонь вспыхнул в субботу вечером и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которых достигала 100 км/ч. Две дороги в этом районе были перекрыты.

В тушении огня участвовали более 700 пожарных, семь самолетов-амфибий, более 200 единиц техники.

Были эвакуированы 350 человек, 300 из них из кемпинга в природном парке. Они смогут в ближайшее время вернуться в свои дома. В общей сложности пострадал 21 человека, в том числе много пожарных, их жизни ничего не угрожает.

Площадь локализации пожара не уточняется.

На место бедствия прибыл президент Марселу ди Соза. "Я смог удостовериться, как местные власти, население, в том числе иностранцы, но в первую очередь участники операции, были исключительны во всем, в способности реагировать", — заявил он.