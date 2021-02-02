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В Португалии и Испании семьям по ошибке сообщали о смерти близких от COVID-19

В Португалии и Испании семьям по ошибке сообщали о смерти близких от COVID-19 В Португалии и Испании произошли два похожих случая: родственникам по ошибке сообщили, что их близкие умерли от коронавируса.
Другие страны
2 февраля 2021 г. 06:18
В Португалии и Испании семьям по ошибке сообщали о смерти близких от COVID-19

В Португалии и Испании произошли два похожих случая: родственникам по ошибке сообщили, что их близкие умерли от коронавируса.

Как передает Report, о первом случае написала португальская газета Jornal de Notícias. По ее данным, инцидент произошел в больнице Энтри-Дору-и-Вога, где 92-летний мужчина заразился COVID-19 во время госпитализации. Через 10 дней семье сообщили, что пациент скончался.

Родственники провели похороны, однако спустя 20 дней выяснилось, что умер другой пациент.

О втором случае сообщила испанская газета La Voz de Galicia. В муниципалитете Хове в одной палате медицинского учреждения лечились пациентки 85 и 90 лет. Когда одна из них скончалась, о смерти сообщили семье ее соседки. Через 10 дней «скончавшуюся» женщину выписали.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya və İspaniyada səhvən ailələrə yaxınlarının COVID-19-dan öldüyünü bildiriblər

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