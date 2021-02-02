В Португалии и Испании семьям по ошибке сообщали о смерти близких от COVID-19

В Португалии и Испании произошли два похожих случая: родственникам по ошибке сообщили, что их близкие умерли от коронавируса.

В Португалии и Испании произошли два похожих случая: родственникам по ошибке сообщили, что их близкие умерли от коронавируса.

Как передает Report, о первом случае написала португальская газета Jornal de Notícias . По ее данным, инцидент произошел в больнице Энтри-Дору-и-Вога, где 92-летний мужчина заразился COVID-19 во время госпитализации. Через 10 дней семье сообщили, что пациент скончался.

Родственники провели похороны, однако спустя 20 дней выяснилось, что умер другой пациент.