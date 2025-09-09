В Польше разбился самолет, есть погибшие

ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    • 09 сентября, 2025
    • 13:46
    В Польше в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. 

    Как передает Report со ссылкой на местное издание RMF FM, инцидент произошел в селе Липова Живецкого уезда.

    "В 9:36 утра мы получили сообщение о том, что произошла авиакатастрофа. Два человека погибли на месте. Во время посадки -  мы не знаем, по каким причинам – у самолета возникли неисправности, и он разбился", – сообщил пресс-секретарь начальника Живецкой районной пожарной охраны Томаш Колодзей.

    На место происшествия прибыли спасательные службы и сотрудники полиции. Обстоятельства крушения устанавливаются.

