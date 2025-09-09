В Польше разбился самолет, есть погибшие
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 13:46
В Польше в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.
Как передает Report со ссылкой на местное издание RMF FM, инцидент произошел в селе Липова Живецкого уезда.
"В 9:36 утра мы получили сообщение о том, что произошла авиакатастрофа. Два человека погибли на месте. Во время посадки - мы не знаем, по каким причинам – у самолета возникли неисправности, и он разбился", – сообщил пресс-секретарь начальника Живецкой районной пожарной охраны Томаш Колодзей.
На место происшествия прибыли спасательные службы и сотрудники полиции. Обстоятельства крушения устанавливаются.
