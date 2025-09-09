Polşada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 13:50
Polşada yüngül mühərrikli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.
"Report" yerli "RMF FM" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, hadisə Lipova kəndində baş verib.
"Səhər saat 9:36-da təyyarə qəzasının baş verməsi barədə məlumat aldıq. İki nəfər hadisə yerində həlak olub. Eniş zamanı təyyarədə nasazlıqlar yaranıb və o, qəzaya uğrayıb", - Jivets rayon yanğından mühafizə rəisinin mətbuat katibi Tomaş Kolodzey bildirib.
