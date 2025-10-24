В поезде на Украине мужчина взорвал гранату: погибли четыре человека и сам нападавший
- 24 октября, 2025
- 14:32
В Житомирской области Украине мужчина взорвал гранату в поезде, погибли четыре человека и сам злоумышленник.
Как передает Report, об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина".
Инцидент произошел в городе Овруч, по предварительным данным, инцидент, во время проверки документов.
"Мужчина не мог объяснить, куда едет и зачем. Пограничница попросила его выйти, после чего мужчина взорвал гранату", - сообщил источник.
В результате взрыва погибли сам злоумышленник, пограничница и еще три пассажирки поезда. На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативные группы.
Официальная информация от правоохранительных органов пока не обнародована.
