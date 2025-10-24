Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В поезде на Украине мужчина взорвал гранату: погибли четыре человека и сам нападавший

    24 октября, 2025
    В поезде на Украине мужчина взорвал гранату: погибли четыре человека и сам нападавший

    В Житомирской области Украине мужчина взорвал гранату в поезде, погибли четыре человека и сам злоумышленник.

    Как передает Report, об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина".

    Инцидент произошел в городе Овруч, по предварительным данным, инцидент, во время проверки документов.

    "Мужчина не мог объяснить, куда едет и зачем. Пограничница попросила его выйти, после чего мужчина взорвал гранату", - сообщил источник.

    В результате взрыва погибли сам злоумышленник, пограничница и еще три пассажирки поезда. На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативные группы.

    Официальная информация от правоохранительных органов пока не обнародована.

    Ukraynada qatarda qumbara partladılıb: hücum edən və daha dörd nəfər ölüb

    Лента новостей