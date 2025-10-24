Ukraynada qatarda qumbara partladılıb: hücum edən və daha dörd nəfər ölüb
24 oktyabr, 2025
14:38
Ukraynanın Jitomir vilayətində bir kişi qatarda qumbara partladıb, dörd nəfər və cinayətkarın özü ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" agentliyinə hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbə məlumat verib.
İlkin məlumatlara görə, hadisə Ovruç şəhərində sənədlərin yoxlanılması zamanı baş verib.
"Kişi haraya və nə üçün getdiyini izah edə bilməyib. Sərhədçi qadın ondan çıxmasını xahiş edib, bundan sonra kişi qumbaranı partladıb", - mənbə bildirib.
Partlayış nəticəsində cinayətkarın özü, sərhədçi qadın və qatarın daha üç sərnişini həlak olub. Hadisə yerində polis əməkdaşları və istintaq-əməliyyat qrupları işləyir.
Hüquq-mühafizə orqanlarından rəsmi məlumat hələ ki açıqlanmayıb.
