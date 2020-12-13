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В Перу приостановили клинические испытания китайской вакцины Sinopharm

В Перу приостановили клинические испытания китайской вакцины Sinopharm Власти Перу приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса Sinopharm из-за "нежелательного явления" у одного из участников.
Другие страны
13 декабря 2020 г. 07:28
В Перу приостановили клинические испытания китайской вакцины Sinopharm

Власти Перу приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса Sinopharm из-за "нежелательного явления" у одного из участников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

"Минздрав в связи с решением Национального института здоровья временно приостановить клинические испытания вакцины Sinopharm, которые проходят в стране, сообщает, что это решение принято из мер безопасности, прописанных в регламенте испытаний для защиты здоровья участников испытаний по время третьей фазы", - говорится в заявлении.

Минздрав отмечает, что приостановка испытаний происходит "при обнаружении серьезного нежелательного явления у одного из субъектов исследования".

Причины возникновения этого "явления" будут расследованы, предстоит выяснить, было ли оно вызвано вакциной.

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