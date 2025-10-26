Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 13:35
    В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали

    В результате стрельбы в Университете Линкольна в американском штате Пенсильвания один человек погиб, шестеро пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье окружной прокурор Крис де Баррен-Саробе.

    Согласно информации, инцидент произошел у Международного культурного центра при университете вечером в субботу, когда студенты возвращались с футбольного матча.

    По данным прокурора, один из раненых был задержан с огнестрельным оружием, еще один стрелок разыскивается.

    Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

    стрельба Пенсильвания
    1 dead, 6 injured in shooting during homecoming at Lincoln University in Pennsylvania

    Последние новости

    14:21

    Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

    Другие страны
    14:02

    РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через Азербайджан

    В регионе
    13:53

    В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

    Наука и образование
    13:51
    Видео

    В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:40
    Фото

    В рамках учений НАТО с участием Азербайджана прошли выставки оборонных компаний

    Армия
    13:35

    В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали

    Другие страны
    13:21

    Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связи

    Другие страны
    13:07

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Экология
    13:00

    СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

    Другие
    Лента новостей