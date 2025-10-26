В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали

В результате стрельбы в Университете Линкольна в американском штате Пенсильвания один человек погиб, шестеро пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье окружной прокурор Крис де Баррен-Саробе.

Согласно информации, инцидент произошел у Международного культурного центра при университете вечером в субботу, когда студенты возвращались с футбольного матча.

По данным прокурора, один из раненых был задержан с огнестрельным оружием, еще один стрелок разыскивается.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.