В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали
- 26 октября, 2025
- 13:35
В результате стрельбы в Университете Линкольна в американском штате Пенсильвания один человек погиб, шестеро пострадали.
Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье окружной прокурор Крис де Баррен-Саробе.
Согласно информации, инцидент произошел у Международного культурного центра при университете вечером в субботу, когда студенты возвращались с футбольного матча.
По данным прокурора, один из раненых был задержан с огнестрельным оружием, еще один стрелок разыскивается.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
