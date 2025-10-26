ABŞ-də atışma zamanı bir nəfər ölüb, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 17:13
ABŞ-nin Pensilvaniya ştatının Linkoln Universitetində baş verən atışmada bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb.
"Report"un "ABC News"a istinadən məlumatına görə, bu barədə dairə prokuroru Kris de Barren-Sarobe bazar günü keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Məlumata görə, hadisə şənbə günü axşam tələbələr futbol oyunundan qayıdarkən universitetin Beynəlxalq Mədəniyyət Mərkəzinin yaxınlığında baş verib.
Prokurorun sözlərinə görə, hadisəni törədənlərdən biri yaralı halda saxlanılıb, digəri isə axtarılır.
Hüquq-mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
