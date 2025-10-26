İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    ABŞ-də atışma zamanı bir nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    • 26 oktyabr, 2025
    • 26 oktyabr, 2025
    • 17:13
    ABŞ-də atışma zamanı bir nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    ABŞ-nin Pensilvaniya ştatının Linkoln Universitetində baş verən atışmada bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb.

    "Report"un "ABC News"a istinadən məlumatına görə, bu barədə dairə prokuroru Kris de Barren-Sarobe bazar günü keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Məlumata görə, hadisə şənbə günü axşam tələbələr futbol oyunundan qayıdarkən universitetin Beynəlxalq Mədəniyyət Mərkəzinin yaxınlığında baş verib.

    Prokurorun sözlərinə görə, hadisəni törədənlərdən biri yaralı halda saxlanılıb, digəri isə axtarılır.

    Hüquq-mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

    ABŞ Atışma tələbə
    В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали
    1 dead, 6 injured in shooting during homecoming at Lincoln University in Pennsylvania

