В парламент Южной Кореи внесена резолюция об импичменте президента

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Оппозиционные партии Южной Корея внесли на рассмотрение парламента проект резолюции об импичменте президента Пак Кын Хе, передает Report со ссылкой на «Ренхап».

Голосование по этому вопросу может состояться 9 декабря.

Документ получил одобрение 171 депутата, в их число входят все законодатели от трех оппозиционных партий, а также независимые депутаты, за исключением спикера парламента.

Ранее Пак Кын Хе уже допустила возможность ухода с поста президента. Выдвинутые незадолго до того обвинения прокуратуры в соучастии в коррупционных схемах своей подруги-гадалки Чхве Сун Силь президент, однако, отрицала. По словам главы государства, она «отдала служению стране 18 лет жизни» и «ни одной секунды не преследовала свои собственные интересы».