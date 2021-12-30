В Париже ввели обязательное ношение масок на улице

Использование защитных масок на улицах Парижа вновь становится обязательным начиная с пятницы ввиду вспышки заражений COVID-19, вызванной штаммом коронавируса "омикрон".

Использование защитных масок на улицах Парижа вновь становится обязательным начиная с пятницы ввиду вспышки заражений COVID-19, вызванной штаммом коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила столичная префектура полиции.

Это требование относится к лицам старше 11 лет "за исключением людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или тех, кто занимается спортом", уточняется в коммюнике префектуры.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, выступая на слушаниях в Национальном собрании, сравнил с цунами распространение в стране коронавирусной инфекции, приведя рекордные данные заражений за последние сутки, которые достигли 208 тыс. случаев.

Префектура предупредила о строгом контроле за соблюдением предписания носить маски повсюду, особенно в многолюдных местах Парижа, пригрозив штрафом в 135 евро.