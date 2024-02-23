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В Париже в преддверии сельхозвыставки на протест выехали десятки тракторов

В Париже в преддверии сельхозвыставки на протест выехали десятки тракторов Около 50 тракторов выехали на улицы Парижа в пятницу в знак протеста против политики правительства накануне открытия международной сельхозвыставки (Салона сельского хозяйства). На ковшах тракторов краской нанесены разные лозунги, такие, как: "Макрон, ты с
Другие страны
23 февраля 2024 г. 16:39
В Париже в преддверии сельхозвыставки на протест выехали десятки тракторов

Около 50 тракторов выехали на улицы Парижа в пятницу в знак протеста против политики правительства накануне открытия международной сельхозвыставки (Салона сельского хозяйства). На ковшах тракторов краской нанесены разные лозунги, такие, как: "Макрон, ты сеешь хаос!", "Смерть на пастбищах" и другие.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Профсоюзы фермеров объявили о намерении устроить ряд акций во французской столице, чтобы оказать давление на власти в преддверии крупной профильной выставки. По призыву профсоюза "Сельская координация" колонна тракторов проехала от площади Порт де Сен-Клу на юго-западе города до площади Вобан в центре столицы.

В проведенном на этой неделе опросе 91% французов высказались в поддержку организуемых аграриями протестов.

Местные СМИ сообщают о том, что еще одна акция по призыву профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs должна пройти в столице во второй половине дня.

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Версия на английском языке Dozens of tractors drive out to protest in Paris before agricultural exhibition
Версия на азербайджанском языке Parisdə beynəlxalq sərgi ərəfəsində fermerlər etiraz aksiyası keçirir

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