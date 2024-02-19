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Во Франции фермеры возобновят протесты перед международной сельхозвыставкой

Во Франции фермеры возобновят протесты перед международной сельхозвыставкой На территории Франции продолжаются протестные акции аграриев, недовольных мерами правительства по их поддержке. Они намерены усилить давление на власти в преддверии международной сельскохозяйственной выставки (Салон сельского хозяйства в Париже), открываю
Другие страны
19 февраля 2024 г. 17:50
Во Франции фермеры возобновят протесты перед международной сельхозвыставкой

На территории Франции продолжаются протестные акции аграриев, недовольных мерами правительства по их поддержке. Они намерены усилить давление на власти в преддверии международной сельскохозяйственной выставки (Салон сельского хозяйства в Париже), открывающегося в субботу.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В Марселе в понедельник фермеры на тракторах выехали на центральную площадь перед городским собором и Музеем цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem). Префектура рекомендовала гражданам избегать района Старого порта в центре города. Порядка 50 тракторов из всего региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег направились в город для участия в протестах.

Фермеры также блокируют порт и аэропорты города. Акции проходят по призыву профсоюзов FNSEA и Jeunes agriculteurs.

"Недовольство никуда не делось. То, что люди вернулись к работе, не означает, что вопрос закрыт", - заявил глава FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции Europe 1 в понедельник.

Однако он призвал к мирному проведению Салона сельского хозяйства, открывающегося 24 февраля.

Часть акций фермеров направлена против крупных супермаркетов, которые, по их мнению, не соблюдают закон Egalim о справедливой цене при закупке их продукции. Как сообщает радиостанция France Bleu, с выходных в департаменте Верхние Пиренеи аграрии заваливали магазины покрышками, навозом и различными отходами. Акции затронули почти все крупные сетевые магазины.

Также фермеры отслеживают иностранные грузовики при доставках в магазин и инспектируют их продукцию, выбрасывая ту, которая представляет конкуренцию для французских аналогов. Акции проходят в департаментах Эро, Рона, Майен, Сарт и Гар.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в среду должен провести пресс-конференцию на тему сельского хозяйства. Ранее он сообщил, что представит проект закона о сельском хозяйстве во время проведения международной выставки, которая продлится до 3 марта.

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