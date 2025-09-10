В Париже и окрестностях задержаны 183 протестующих

В Париже и пригородах фиксируются массовые задержания на фоне парламентских протестов.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, по последним данным префектуры полиции Парижа на 14:30 по местному времени, во французской столице и ее агломерации было зафиксировано 183 задержания.

Акции проходят на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года. Оппозиционные партии готовят вотумы недоверия.