В Париже и окрестностях задержаны 183 протестующих
- 10 сентября, 2025
- 16:57
В Париже и пригородах фиксируются массовые задержания на фоне парламентских протестов.
Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, по последним данным префектуры полиции Парижа на 14:30 по местному времени, во французской столице и ее агломерации было зафиксировано 183 задержания.
Акции проходят на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года. Оппозиционные партии готовят вотумы недоверия.
