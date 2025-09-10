ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Париже и окрестностях задержаны 183 протестующих

    • 10 сентября, 2025
    • 16:57
    В Париже и окрестностях задержаны 183 протестующих

    В Париже и пригородах фиксируются массовые задержания на фоне парламентских протестов.

    Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, по последним данным префектуры полиции Парижа на 14:30 по местному времени, во французской столице и ее агломерации было зафиксировано 183 задержания.

    Акции проходят на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года. Оппозиционные партии готовят вотумы недоверия.

    Parisdə 183 etirazçı saxlanılıb
    Over 180 protesters detained in Paris amid parliamentary unrest

