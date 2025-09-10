İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Parisdə 183 etirazçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:10
    Parisdə 183 etirazçı saxlanılıb

    Fransada keçirilən etirazlar fonunda Parisdə və ətraf ərazilərdə kütləvi saxlanılmalar qeydə alınır.

    "Report" "Le Figaro"ya istinadən xəbər verir ki, Paris polis prefekturasının yerli vaxtla saat 14:30-a olan son məlumatlarına əsasən, Fransa paytaxtı və onun aqlomerasiyasında 183 etirazçı saxlanılıb.

    Aksiyalar siyasi böhran fonunda keçirilir: parlament Baş nazir Fransua Bayruya etimadsızlıq göstərib, Prezident Emmanuel Makron isə hökumətin yeni başçısı vəzifəsinə Sebastyen Lekornunu təyin edib ki, bu da son iki ildə həmin vəzifəyə artıq beşinci təyinatdır. Müxalifət partiyaları etimadsızlıq votumları hazırlayır.

    Fransa baş nazir Etiraz aksiyaları
    В Париже и окрестностях задержаны 183 протестующих
    Over 180 protesters detained in Paris amid parliamentary unrest

    Son xəbərlər

    17:55

    Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir

    İnfrastruktur
    17:54

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"

    Fərdi
    17:51

    Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var

    Region
    17:44

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub

    Hadisə
    17:43

    "Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürüb

    Futbol
    17:42

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    17:38

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    17:37

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    17:35

    Mirzoyan: Ermənistan ABŞ ilə dəmiryol infrastrukturu layihələrini müzakirə edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti