Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

Число жертв взрыва возле населенного пункта Даразинда в округе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана увеличилось до 12.

Как передает Report, об этом пишет газета Dawn.

По последним сведениям, в результате ранены более 35 человек. Установлено, что злоумышленник направил тракторный прицеп, начиненный взрывчаткой, на блокпост "Аман-Мела". Взрыв привел к обрушению значительной части здания и соседних построек. Спасательные работы еще не завершены, следует из материала.

По данным издания, в провинции Хайбер-Пахтунхва в последние месяцы фиксируется рост террористической активности. Так, только в августе в регионе произошло 54 нападения террористов, отмечает Dawn.

15:59

Взрыв в Дера-Исмаил-Хане был совершен террористом смертником на автомобиле, начиненным взрывчаткой, ответственность за теракт взяла на себя пакистанское движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТПП).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Отмечатется, что инцидент произошел у полицейского контрольно-пропускного пункта на северо-западе Пакистана.

В полиции заявили, что пострадавших доставляют в ближайшую больницу, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

ТТП является отдельной от афганского движения "Талибан" организацией, однако поддерживает с ним союзнические отношения.

15:28

Одиннадцать человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана в субботу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на спасательные службы.

Подробности происшествия пока не приводятся.