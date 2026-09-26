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    Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 20:19
    Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    Число жертв взрыва возле населенного пункта Даразинда в округе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана увеличилось до 12.

    Как передает Report, об этом пишет газета Dawn.

    По последним сведениям, в результате ранены более 35 человек. Установлено, что злоумышленник направил тракторный прицеп, начиненный взрывчаткой, на блокпост "Аман-Мела". Взрыв привел к обрушению значительной части здания и соседних построек. Спасательные работы еще не завершены, следует из материала.

    По данным издания, в провинции Хайбер-Пахтунхва в последние месяцы фиксируется рост террористической активности. Так, только в августе в регионе произошло 54 нападения террористов, отмечает Dawn.

    Взрыв в Дера-Исмаил-Хане был совершен террористом смертником на автомобиле, начиненным взрывчаткой, ответственность за теракт взяла на себя пакистанское движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТПП).

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabia.

    Отмечатется, что инцидент произошел у полицейского контрольно-пропускного пункта на северо-западе Пакистана.

    В полиции заявили, что пострадавших доставляют в ближайшую больницу, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

    ТТП является отдельной от афганского движения "Талибан" организацией, однако поддерживает с ним союзнические отношения.

    Одиннадцать человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана в субботу.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на спасательные службы.

    Подробности происшествия пока не приводятся.

    Жертвы среди мирного населения Взрыв Пакистан
    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2
    12 killed in explosion in northwestern Pakistan
    MiniBoss
    MiniBoss

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