    В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживо

    06 ноября, 2025
    10:05
    В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживо

    Семь человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика, перевозившего сжиженный нефтяной газ (СНГ), на прибрежном шоссе Макран в Пакистане.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo News.

    Согласно информации, в автобусе находились пять пассажиров, а в грузовике - двое. После столкновения оба транспортных средства загорелись и полностью сгорели.

    Власти заявили, что начали расследование для выяснения причин аварии.

    Pakistanda avtoqəzada yeddi nəfər diri-diri yanıb

    Лента новостей