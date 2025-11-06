В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживо

Семь человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика, перевозившего сжиженный нефтяной газ (СНГ), на прибрежном шоссе Макран в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo News.

Согласно информации, в автобусе находились пять пассажиров, а в грузовике - двое. После столкновения оба транспортных средства загорелись и полностью сгорели.

Власти заявили, что начали расследование для выяснения причин аварии.